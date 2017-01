Federica Pellegrini sexy: pinne col tacco, scarpe hot e selfie scollata. Foto

Federica Pellegrini sexy: pinne col tacco, scarpe hot e selfie scollata



Federica Pellegrini torna dalle vacanze natalizie alle Maldive (in cui era presente anche Filippo Magnini) e regala ai fan una serie di foto sexy e decisamente d'autore. Ecco dunque Federica Pellegrini allo specchio, con scollatura in evidenza (immagine scattata dai camerini Rai prima dell'intervista con Fabio Fazio, con tanto di post "Ready to go.... @chetempochefa h20:30 #rai3").

Federica Pellegrini alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia si è mostrata anche in piscina con scatto molto ironico: eccola a bordo piscina con un tacco-pinna molto divertente.

Se facciamo un leggero passo indietro nel tempo e torniamo nel 2016 (chiuso tra l'altro con la medaglia d'oro dei 200 in vasca corta nei Mondiali canadesi) spiccano anche le foto di Federica Pellegrini con scarpe sexy (corredate da hastag #sexyshoes) natalizie (“Grazie per questo bellissimo regalo di Natale..", chiosa la campionesse del nuoto italiano).