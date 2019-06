Federico Chiesa alla Juventus? Servono 100 milioni alla Fiorentina. Agoumè-Inter

Federico Chiesa alla Juventus? Servono 100 milioni alla Fiorentina

Colpi di scena, blitz segreti, trattative sotterranee.

Il calciomercato entra nel vivo, tra calcio giocato (Europei Under 21) e futuro prossimo che chiamerà inevitabilmente in causa i campioncini guidati da Luigi Di Biagio.

Partendo da Federico Chiesa, punta di diamante della Fiorentina e sogno non tanto nascosto di Maurizio Sarri per la sua Juventus e di Antonio Conte per la sua Inter, escludendo la soluzione estera, mai presa in considerazione dal calciatore. La Fiorentina di Rocco Commisso non pensa di cederlo, non vuole indebolirsi agli occhi del popolo fiorentino, che sogna con l’arrivo della nuova proprietà. I Viola si priveranno di Chiesa in questa stagione solo a fronte di un’offerta indecente, da cento milioni in su.

Reduce da una parentesi ricca di soddisfazioni con l’Under 20, per Andrea Pinamonti e’ tempo di calciomercato. Il Benfica chiama dall’estero, chi insiste in Italia con tanto di incontro tra Marotta e Carnevali, e’ il Sassuolo che vuole puntare sulla punta, nell’ultima stagione in prestito al Frosinone.

Ha mostrato tutto il suo talento nell’ultimo campionato alla corte di Andreazzoli all’Empoli nonostante la retrocessione, il suo futuro e’ segnato. Hamed Traore’ sarà un giocatore della Juventus, versando quindici milioni nelle case dei toscani, il Sassuolo si era messo in fila per il talento classe 2000, ma il Cagliari ha messo la freccia per assicurarselo, individuandolo come sostituto ideale del partente Barella.

E’ pronto ad approdare in Italia, Lucien Agoumè, dal Sochaux, all’Inter. E’ tutto fatto, affare da cinque milioni di euro più bonus, le intese raggiunte nei vari incontri in sede nerazzurra, alla presenza del management nerazzurro e l’intermediario della trattativa Oscar Damiani.

La scuola partonopea regala un nuovo protagonista del mercato, Gianluca Gaetano, mezza Serie B si è messa in fila. Crotone, Cosenza e Juve Stabia per un talento in cui il Napoli crede moltissimo. Le scelte, i blitz, le virate improvvise, il mercato nel vivo, anche per i talenti, Under 21...