Federico Chiesa, Inter e Juventus: la decisione ufficiale della Fiorentina

La Fiorentina toglie Federico Chiesa dal mercato. Inter, Juventus e Bayern Monaco sono da settimane sul 22enne esterno d'attacco viola. Ma il club gigliato, che attende la svolta societaria (Rocco Commisso è arrivato in Italia per chiudere la trattativa), fa sapere che non si priverà del suo gioiello.

FIORENTINA: "FEDERICO CHIESA RESTA". IL COMUNICATO UFFICIALE

"Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L'attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costruirà". Così la Fiorentina in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.