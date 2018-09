Fenati, Dorna vuole riportare Romano nel Mondiale Moto2

Romano Fenati verso il ritorno in pista. Dopo la bufera scoppiata nel GP di Misano - quando toccò la leva del freno a Manzi in pieno rettilineo - la FIM, ha incontrato il pilota della Moto 2 a Ginevra e ha deciso di non punirlo ulteriormente: restano le due gare di stop già decise dalla Stewards Panel dopo la gara di San Marino.

Romano Fenati torna in pista fra un mese in Giappone?

Non solo: da quanto trapela Romano Fenati sarà il nuovo testimonial per la sicurezza in pista. La Dorna vuole recuperare il talento italiano e lo vorrebbe in pista già al GP di Motegi in programma tra un mese e mezzo, ossia nella prima corsa disponibile una volta scontata la squalifica. O almeno nel 2019. Carmelo Ezpeleta sta cercando una moto Fenati, anche se la situazione resta complicato. Il team Snipers lo ha licenziato (ingaggiando Xaver Cardelus per il resto della stagione) e, al momento, non sembrano esserci altri posti disponibili.

Romano Fenati il giorno dopo Misano aveva annunciato il suo addio alle corse, ma a questo punto potrebbe ripensarci vista la volonta di Fim e Dorna di riportarlo nel Motomondiale.