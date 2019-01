Ferrari, Arrivabene (alla Juventus?) lascia, Binotto nuovo team principal

Ferrari, Maurizio Arrivabene lascia, Mattia Binotto nuovo team principal

Colpo di scena in Ferrari a due mesi dall'inizio del Mondiale di Formula 1, che scatterà il 17 marzo a Melbourne in Australia. La notizia non è ufficiale, ma lo scrive la Gazzetta dello Sport (dopo i rumor delle scorse settimane di Sky Sport), cambio al vertice della gestione sportiva: il team principal Maurizio Arrivabene è vicino all'addio. Al suo posto l'attuale direttore tecnico della 'Rossa' Mattia Binotto, 49 anni, cresciuto a Maranello (è alla Ferrari dal 1995).

Ferrari, Mattia Binotto: ecco chi è

Mattia Binotto prenderà dunque il comando in seno alla Ferrari, con il compito vincere un titolo mondiale che a livello di piloti manca dal 2007 (vittoria di Kimi Raikkonen che beffò all'ultima gara il duo McLaren Alonso-Hamilton), cercando dunque di interrompere il regno della Mercedes e di Lewis Hamilton. Entrato nel 1995 a Maranello come ingegnere motorista nella squadra test e poi in quella corse, era l'uomo su cui Sergio Marchionne aveva deciso di puntare per il futuro della Rossa. Secondo il Corsera, la decisione di promuovere Mattia Binotto al vertice della Gestione Sportiva Ferrari è stata presa dall’amministratore delegato Louis Carey Camilleri dopo un incontro con il presidente John Elkann, il quale si era consultato anche con Piero Ferrari.

Ferrari, Maurizio Arrivabene alla Juventus dopo l'addio alla Rossa?

Maurizio Arrivabene lascerebbe l'incarico di team principal della Ferrari che prese alla fine del 2014 (dopo aver sostituito Marco Mattiacci). L'ex numero uno del marketing di Philip Morris lascia la Ferrari con 14 vittorie (13 di Vettel e una di Raikkonen). Tre secondi posti della Ferrari nella classifica costruttori e secondo posto di Vettel nella classifica piloti del 2017-2018. Secondo il Corsera, Maurizio Arrivabene potrebbe trovare un ruolo in prospettiva alla Juventus, in cui è da tempo nel consiglio di amministrazione.

Ferrari, Leclerc e Vettel

Per la Ferrari è dunque un anno di rivoluzione. Va ricordato infatti che è cambiata anche la squadra piloti: al fianco di Vettel (all'anno della svolta: strappare il titolo Mondiale a Hamilton oppure non si può escludere un suo addio alla Ferrari al termine della prossima stagione) non ci sarà più Kimi Raikkonen, ma è arrivato ci sarà il giovane e rampante francese Charles Leclerc, che dovrò fare si apprendistato in un top team come la Ferrari, ma pare veloce e di talento. Tutt'altro che un secondo pilota...