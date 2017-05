Festa Juve: torna in campo anche Alex Del Piero!

LZ

Dopo la terza Coppa Italia consecutiva, è arrivato anche il sesto Scudetto consecutivo. In attesa della storica finale di Champions League contro il Real Madrid, a Cardiff il prossimo 3 giugno, i tifosi della Juventus possono festeggiare anche il ritorno in campo dell'ex numero 10, tuttora amatissimo da tutti i bianconeri.

Alessandro Del Piero, oggi apprezzato commentatore di Sky, sarà il capitano della nazionale italiana durante “Star Sixes”, il torneo di calcio a 6 che si disputerà alla O2 Arena di Londra dal 13 al 16 luglio.

A contendersi la vittoria finale saranno 12 squadre nazionali, formate da nomi storici dei rispettivi paesi. Accanto a Del Piero, per rappresentare l'Italia ci sarà anche un altro campione del mondo del 2006 come Simone Perrotta, nonché l'ex portiere di Milan, Juve e Torino Christian Abbiati, tra i primi ad aderire al progetto.

L'iniziativa è organizzata da Pitch International in collaborazione con l’agenzia Football Champions Tour, specializzata in sport management, e gode del supporto del gruppo Betsson con i suoi due brand StarCasinò, sito di gaming online certificato AAMS, Official Partner di Star Sixes e sponsor di maglia dell’Italia e della Spagna, e Betsafe, Principal Partner del torneo.

“Sarà una vera festa in cui tutti vorranno vincere”, afferma Del Piero. “È un torneo davvero unico, anche perché il calcio a 6 è molto diverso da quello a 11. Cercheremo di essere preparati e allenati, di sicuro ci divertiremo molto! Sarà bello ritrovare giocatori di fama internazionale con cui ci siamo misurati in partite importanti, ma i convenevoli li lasceremo nello spogliatoio... in campo daremo il massimo come abbiamo sempre fatto. Tra le squadre che temo di più ci sono sicuramente Brasile, Spagna e Messico”.