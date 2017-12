Feyenoord-Napoli 2-1, mesto addio alla Champions League per Mertens e compagni

Il Napoli esce dalla Champions League e viene "retrocesso" in Europa League. La squadra si rende conto ben presto che non è sera di miracoli visto il ko di un Manchester City distrato (vincitore del girone prima dell'ultima giornata e con la testa al derby di domenica contro lo United) sul campo dello Shakhtar Donetsk (finisce 2-1 ma è 2-0 già dopo 32 minuti). L'addio alla massimpa competizione europea arriva con una sconfitta sul campo del Feyenoord. Al De Kuip, Zielinski illude il Napoli dopo 2', ma le reti di Jorgensen al 33' e di St Juste al 90' regalano agli olandesi la prima vittoria in un girone che li ha visti chiudere ultimi con questi inutili tre punti. Il Napoli va ai sedicesimi di Europa League (con Milan, Lazio e Atalanta), lasciando la Champions a Juventus (seconda nel suo girone) e Roma (vincitrice del gruppo che ha visto il Chelsea di Conte qualificato dietro ai giallorossi).

CHAMPIONS LEAGUE, FEYENOORD-NAPOLI 2-1, HAMSIK: "QUALIFICAZIONE SI E' COMPLICATA SUL CAMPO DELLO SHAKTAR"

“Non guardavamo quello che succedeva in Ucraina eravamo concentrati qua. Fa male perdere così, dovevamo fare di più per poter portare questa gara a casa. Ci è mancata velocità e movimento davanti perché loro si chiudevano bene in difesa. Il Feyenoord è stato molto bravo. Dove abbiamo perso la qualificazione? Beh, all’inizio quella sconfitta in Ucraina ha complicato le cose. Ora sotto con il campionato. Adesso vogliamo fare bene nell’Europa League”, spiega Marek Hamsik a Mediaset Premium.

CHAMPIONS LEAGUE, FEYENOORD-NAPOLI 2-1. MAGGIO: "NON MOLLEREMO IN CAMPIONATO"

“Volevamo portare a casa un risultato positivo. Normale che a gara in corso pensavi sempre alla gara dello Shakhtar, però dispiace uscire così, ma questo deve servire d’esperienza per futuro e cominciare meglio la Champions. Se perdi la prima volta si fa dura. Ho sempre nella mia testa che quando inizi bene sei già al 50% qualificato, dispiace per i tifosi. In campionato siamo lì e c’è un altro scontro diretto, il campionato è lunghissimo. Non molleremo”, dice Maggio a Mediaset Premium.

CHAMPIONS LEAGUE, FEYENOORD-NAPOLI 2-1 TABELLINO

FEYENOORD (4-3-3): Vermeer; Nieuwkoop (31' st St. Juste), van Beek, Tapia, Malacia; Amrabat, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen (27' st Larsson), Boetius. A disposizione: Jones, Basacikoglu, Diks, Kramer, Hansson. All. Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio (19' st Mario Rui), Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan (15' st Rog), Diawara, Hamsik; Callejon (29' st Ounas), Mertens, Zielinski. A disposizione: Sepe, Chiriches, Jorginho, Giaccherini. All. Sarri.

ARBITRO: Oliver (Gran Bretagna)

MARCATORI: 2' pt Zielinski (N), 33' pt Jorgensen (F), 46' st St. Juste (F)

NOTE: Espulso Vilhena (F), al 38' st per gioco falloso. Ammoniti: Vilhena, St. Juste (F); Mertens (N). Recupero: 0' pt, 3' st.