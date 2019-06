Fifa: Infantino rieletto presidente, in carica fino al 2023

Gianni Infantino è stato rieletto a Parigi presidente della federazione internazionale di calcio (Fifa). Resterà in carica fino al 2023. Infantino era l'unico candidato a succedere a se stesso e quindi i 211 membri del Congresso non hanno proceduto ad una votazione ma è stata sufficiente un'acclamazione.

Così Infantino ha elencato gli indiscutibili meriti della nuova Fifa: “La trasparenza. La situazione finanziaria: in tempi di crisi, in tempi in cui nessuno voleva essere accostato al nome della Fifa, siamo passati da un bilancio di 5 a uno di 6,4 miliardi di dollari, e abbiamo aumentato le riserve pur distribuendo fondi alle federazioni. Poi: il controllo da parte di audit esterni sui nostri conti. L’aumento del Mondiale da 32 a 48 squadre, con 16 nazioni che potranno qualificarsi e sviluppare il calcio. Il Mondiale più bello di sempre, in Russia, in un Paese considerato violento e burocratico, e che invece ha dato dimostrazione di organizzazione e accoglienza. Il Mondiale per club a 24 squadre in arrivo dal 2021. L’assegnazione trasparente del Mondiale 2026 a Usa, Canada e Messico. L’introduzione del Var che non cambia il calcio ma lo aiuta e lo rende più pulito. Le commissioni dove si discute democraticamente il futuro del calcio. Gli accordi con le associazioni mondiali. Le donne nell’amministrazione Fifa”. In mattinata Infantino, unico candidato, è stato rieletto per acclamazione.