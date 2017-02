Figc, Abodi si candida alla presidenza contro Tavecchio. "Il dado è tratto"



Andrea ABODI si candida alla poltrona di presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Lo ha annunciato lil uno della Lega B dopo una riunione informale con i presidenti della serie cadetta svoltasi in via Rosellini.



ABODI SI CANDIDA ALLA FIGC: "IL DADO E' TRATTO"



"Il dado e' tratto. Inizia un percorso di candidatura che non sara' di parte, ma cerchera' di aggregare. Mi auguro che emergano i contenuti e la voglia di costruire in una Federazione trasparente, moderna, libera da condizionamenti, che abbia come obiettivo il rafforzamento della reputazione e mettere tutte le componenti nelle condizioni di dare il meglio. Gioco di squadra non solo in campo, ma fuori".



FIGC, ABETE "ABODI E' PERSONA DI QUALITÀ"



"ABODI e' un una persona di qualita' e ha sempre trasmesso di positivita'". Giancarlo Abete commenta la candidatura ufficiale a presidente della Figc dell'attuale numero uno della Lega di Serie B. "Sara' una competizione interessante - ha aggiunto l'ex presidente della Figc a margine di un evento a Roma - L'importante e' che, anche dopo le elezioni del 6 marzo, chiunque sia il vincitore si impegni per uno sforzo di unita' perche' il calcio italiano ne ha bisogno