Figc: Di Biagio Ct Nazionale per match Argentina e Inghilterra

Di Biagio a guidare gli Azzurri contro Argentina e Inghilterra. Lo comunica la Figc dopo l'incontro che si e' svolto oggi nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio a Roma alla presenza del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini e del suo vice Alessandro Costacurta. A Luigi Di Biagio, si legge nella nota, "e' stato deciso di affidare l'incarico di Commissario Tecnico della Nazionale in vista dei due impegni internazionali del prossimo mese di marzo, in programma il 23 contro l'Argentina a Manchester e il 27 con l'Inghilterra a Londra.

FIGC. FABBRICINI "COMPITO DI BIAGIO E' RIPORTARE ENTUSIASMO"

"Il primo compito DI DI BIAGIO e' quello DI riportare entusiasmo: siamo fiduciosi che sara' all'altezza". Queste le parole del commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini dopo la nomina DI Luigi DI BIAGIO come commissario tecnico della nazionale per le due gare amichevoli DI fine marzo. "La scelta DI DI BIAGIO credo sia la piu' giusta al momento visto che abbiamo delle contingenze immediate sportive, quindi sara il ct della Nazionale per i prossimi due incontri che faremo in Inghilterra, dopodiche' vediamo. Se puo' guadagnarsi la conferma? Non sta a me dirlo, vanno esaminate delle situazioni al DI la' dei risultati sportivi", ha concluso Fabbricini lasciando gli uffici DI via Allegri, a Roma.

NAZIONALE. DI BIAGIO "RUOLO CT OPPORTUNITÀ IMPORTANTE"

"E' un'opportunita' importante. Ho una gran voglia DI cominciare subito, sono qui per lavorare, ho in mente tante cose e cercheremo DI portarle a termine". Queste le prime parole DI Luigi DI BIAGIO, nominato commissario tecnico dell'Italia per le partite amichevoli contro Argentina e Inghilterra in programma a fine marzo. "Ci aspettano due gare importanti, difficili, ma potremo fare sicuramente molto bene - ha aggiunto il ct azzurro al termine dell'incontro con il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini e col vice commissario Alessandro Costacurta, a Roma - Le convocazioni? Ho la fortuna DI conoscere benissimo l'80% dei ragazzi che faranno parte della nazionale, e con alcuni ho avuta anche la possibilita' DI giocarci. Vedremo cosa succedera', poi faremo una conferenza stampa ed entreremo nei dettagli".