Figc, Malagò commissario e Costacurta al suo fianco. In Lega... I rumors

Giovanni Malagò sarà il commissario della Figc. Costacurta (o Demetrio Albertini) è candidato come suo vice. Il commissario della Lega Serie A al posto di Tavecchio? Ballottaggio tra Roberto Fabbricini (braccio destro di Malagò) e l'avvocato Paolo Nicoletti, stimato sia da Malagò che dal ministro Lotti. Quest'ultimo, secondo quanto riporta Repubblica avrebbe il gradimento dei presidenti delle società perchè già a conoscenza di tutte le problematiche e in grado di gestire la difficile partita dell'assegnazione dei diritti tv.

FIGC. CANTONE "COMMISSARIO E' SEMPRE UNA SCONFITTA"

"I commissari sono sempre una sconfitta perche' certificano l'incapacita' di risolvere i problemi in modo ordinario. Quando e' necessario, il commissario rappresenta una soluzione, ma deve essere una soluzione-ponte perche' bisogna ripristinare l'ordinarieta'". Questo il pensiero di Raffaele Cantone, presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla mancata elezione del presidente della Federcalcio. "L'Italia purtroppo e' il paese dei commissari e lo sport in questo senso non riesce ad essere diverso dal resto del Paese - ha aggiunto Cantone a margine del Forum 'Sport Integrity" al Foro Italico - Malago' commissario? Non spetta a me dirlo, ma il calcio ha bisogno di una governance forte perche' sia le leghe minori che quelle maggiori hanno problemi di carattere economico e anche di trasparenza. Bisogna rimettere il calcio al centro degli interessi affrontando questo momento di grande crisi: con dispiacere vedo da tifoso societa' storiche che rischiano il fallimento, situazioni che non fanno piacere a chi ama il calcio".

FIGC, LOTTI: SCONFITTA PER TUTTI, ORA RIPARTIRE DA ZERO

"Una mancata elezione è sempre una sconfitta per tutti. Ma questa è un'occasione che il calcio deve sfruttare per ripartire da zero". Lo dice il ministro dello Sport, Luca Lotti, all'indomani della fumata nera alle elezioni della Figc che spiana la strada al commissariamento. "Non è un problema che nasce ieri, lo abbiamo sempre detto: non è con le dimissioni di Tavecchio che si possono risolvere i problemi del calcio", sottolinea Lotti a margine di un convegno al Coni. "Sapevamo che la situazione era questa. Ora vedremo la decisione della Giunta Coni, ma a costo di essere noioso voglio ripetere quello che ho sempre detto, anche il giorno dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali: è un'occasione che il calcio deve sfruttare, un'occasione per ripartire da zero e anche per riscrivere parte di quelle regole che hanno portato a questa situazione di stallo. E questo vale sia per la Figc sia per la Lega di serie A, che da qualche mese in più non ha i vertici". In merito ai prossimi passi da compiere, Lotti sottolinea che "il governo ha fatto una parte del lavoro ed è pronto ad ascoltare e a mettersi a disposizione di chi avrà il compito di far ripartire il calcio italiano". "Io -aggiunge- credo sia giusto ripartire dal basso, da come si insegna e si riorganizza il mondo del calcio. Probabilmente qualcosa nelle regole va cambiata, perché se siamo arrivati a questa situazione di stallo uno dei problemi è anche legato allo Statuto. Non voglio anticipare il compito di uno o più commissari, ma non possiamo far finta che niente sia successo e che tutto vada bene, dobbiamo utilizzare questo tempo per aiutare veramente questo movimento"

FIGC. MALAGO' "NON POSSO DIRE NULLA, GIOVEDI' C'E' LA GIUNTA"

"Non posso dire nulla, c'e' una Giunta fissata per giovedi'". Queste le parole del presidente del Coni Giovanni Malago' in merito alla situazione della Federcalcio dopo la mancata elezione del nuovo presidente nell'assemblea di ieri a Fiumicino. "Cosa mi ha colpito sui giornali? Potete non crederci, ma sono stato con le mie figlie e non ho letto nulla", ha aggiunto il numero uno dello sport italiano prima di aprire i lavori del forum "Sport Integrity" al Salone d'onore del Coni. "Oggi l'argomento e' soltanto uno: cosa vuole fare lo sport? Dove vuole andare il nostro mondo? Dobbiamo capire cosa puo' fare per migliorare il livello di vita delle persone dando l'esempio, anzi il buon esempio. Si parla molto di integrita' dello sport, ma bisogna accompagnare le dichiarazioni agli esempi concreti, sul campo. Lo sport e' di tutti e quando si portano avanti battaglie personali e' una sconfitta".

FIGC, SIBILIA, NESSUNA REGIA CONI PER ARRIVARE A COMMISSARIAMENTO

"Piano segreto con la regia del Coni per arrivare al commissariamento? Assolutamente no. Tutte queste supposizioni sono anche naturali dopo quanto accaduto ma non trovano riscontro nella realtà". Nega seccamente la tesi di una regia del Coni dietro la 'fumata nera' di ieri nell'Assemblea elettiva della Figc per la nomina del presidente il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, ospite di '6 su Radio1'. "Chi mi conosce sa che faccio quello che dico. Ho avuto modo di incontrare gli altri candidati -prosegue Sibilia, che era in corsa per la guida della Figc assieme a Gabriele Gravina e Damiano Tommasi- cercando un ragionamento di unità e larga condivisione alle elezioni per avere una Federazione riformata dall'interno"