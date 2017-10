Figc nuovo logo. Tavecchio difende il Var

Figc nuovo logo. Tavecchio: "Stiamo studiando altre grandi operazioni"

Un nuovo logo che coniuga tradizione e modernità, con il tricolore della bandiera e l'azzurro della maglia sovrastati dalla scritta Italia e dalle quattro stelle che simboleggiano le Coppe del Mondo vinte (1934, 1938, 1982 e 2006). La Figc si rifà il look e, in una cerimonia al museo Maxxi di Roma, lancia il suo nuovo stemma. Nella speranza che sia di buon auspicio per il futuro.

"Questo logo vuole dare l'idea di una federazione che sta crescendo. Abbiamo reso più visibili le quattro stelle dei trionfi mondiali perché rappresentano l'orgoglio di tutto il Paese. Il colore importante è l'oro, le stelle si liberano dal contesto e sono pronte a diventare cinque", ha detto il presidente della Figc, Carlo Tavecchio.

"E' stata una scelta importante, il momento è giusto per dire che stiamo studiando altre grandi operazioni -ha aggiunto il numero uno di via Allegri-. Questa è la conclusione di un percorso di rinnovamento federale iniziato tre anni fa e il percorso si fa anche attraverso le immagini, non solo con i fatti". Il nuovo logo, che sostituirà quello in vigore dal 2007 anche sulle maglie della Nazionale, nasce dall'esigenza di creare uno stemma moderno riprendendo elementi grafici del passato. Così è stato per la scritta Italia, inserita per la prima volta nel logo del 1952, e del ricamo in oro, simbolo di forza e successo.

TAVECCHIO, PARTITE PIU' LUNGHE CON VAR? SOLO CHIACCHIERE

"Il Var in sette giornate ha riconosciuto un solo errore, confermato quattro decisioni arbitrali e apportato 21 cambiamenti. Senza il Var queste 21 decisioni avrebbero preso un'altra strada, e questo è l'unico discorso che tiene, il resto sono chiacchiere''. Così il presidente della Federcalcio, Carlo TAVECCHIO, si esprime sulle polemiche innescate dall'introduzione in Serie A della novità tecnologica. "Allegri dice che si rischia di giocare 4 ore a primavera? In questo momento il Var, nonostante i ritardi, sta facendo giocare di media un 1'50'' in più rispetto a prima - fa notare il n.1 di via Allegri a margine della presentazione del nuovo logo della Figc al Museo Maxxi di Roma -. Noi dobbiamo guardare le statistiche, quelle contano non le chiacchiere. Bisogna avere pazienza, siamo considerati in maniera egregia dalla Fifa".