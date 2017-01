Figc, Sassuolo-Pescara 0-3 a tavolino. Respinto ricorso del club di Squinzi



La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, ha respinto il ricorso del SASSUOLO Calcio e quindi resta la vittoria del Pescara (0-3).



"La sessione presieduta da Mario Sanino ha respinto il ricorso presentato, il 17 novembre 2016, dalla societa' U.S. SASSUOLO Calcio. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Societa' Delfino Pescara 1936 per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la FIGC, di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, che ha irrogato, in capo alla societa' ricorrente, ex art. 17, comma 5, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, la sanzione della perdita della gara SASSUOLO-Pescara, disputatasi il 28 agosto, con il risultato di 0-3 in favore del Pescara, per l'asserita non osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa federale (C.U. n. 83/A del 20/11/2014), che impone, ai fini della utilizzabilita' di un calciatore, l'inserimento dello stesso nell'ambito della cosiddetta 'lista dei 25', da comunicarsi alla Lega, a mezzo pec, entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara" si legge nella nota. "Ha, altresi', condannato la societa' ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di 2.500,00 euro, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente (Federazione Italiana Giuoco Calcio e della societa' Delfino Pescara 1936)"