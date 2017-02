Final Eight 2017: l'Olimpia Milano vince la Coppa, Sassari ko. Hickman Mvp

L'Olimpia Milano batte Sassari 84-74 e conquista la 41ª edizione della Coppa Italia e porta a casa il trofeo per la sesta volta nella sua storia e la seconda di fila. Mvp assegnato a Ricky Hickman, in serata di grazia e migliore realizzatore della finale: 10 punti pesantissimi nell’ultimo quarto (17 nella ripresa) e 25 totali. Milano tra l'altro vendica la sconfitta in finale nel 2017 (a Desio) contro la Dinamo.

“Abbiamo giocato tre partite tirate senza possibilità di sbagliare e per farcela serviva una grande forza mentale, siamo sopravvissuti alla tensione e alle loro triple. Questo grazie alla difesa e all’assetto con Macvan da 5 e Pascolo da 4", spiega Repesa a fine match. E aggiunge: "Non ho festeggiato i 25 anni di matrimonio ma festeggero’ le 20 vittorie della mia carriera. Cinciarini ha lavorato tanto e lui è uno di quelli che se lavorano entrano in forma. Io sono uno orgoglioso e se la squadra non fosse andata come volevo io me ne sarei andato". Il tecnico dell'Olimpia sottolinea: "Abbiamo avuto un periodo difficile e so perché e so che possiamo fare meglio ma stiamo lavorando bene. Abbiamo cambiato modo di giocare per uscire dalle difficoltà e mi sembra che questo sia un gioco più bello. L’Olimpia è sempre nel mirino di tutti. E so che rivesto una carica importante. Qualcuno mi vuole male ma solo perché sa che finché ci sarò io sarà difficile battere Milano". La finale? "Siamo partiti male e allora mi sono rifugiato in 8 giocatori per dare fiducia a chi era in campo. Gli italiani nostri ci dando tanto soprattutto perché sono brave persone e giocatori seri. Pascolo ad esempio ci dà tanta energia perché è difficile da marcare per difensori più grossi di lui”

Milano: Hickman 25, Sanders 15, Macvan 11

Sassari: Lacey 15, Lawal 13, Stipcevic 11