Finale Wimbledon, Federer super favorito su Cilic

Va in scena domani l'attesissimo ultimo atto del torneo di Wimbledon 2017, terza prova del Grande Slam di quest'anno. Sul campo Centrale più famoso del mondo, a partire dalle 15 italiane, si sfideranno Roger Federer e Marin Cilic, che nelle semifinali di ieri si sono imposti rispettivamente su Tomas Berdych e Sam Querrey. Inutile dire che tutti gli occhi sono puntati sul fuoriclasse svizzero, che a quasi 36 anni sta vivendo una stagione ancora memorabile, in cui ha già vinto l'Australian Open e i due Master 1000 di Indian Wells e Miami, e prova ora a trionfare per l'ottava volta nei Championships, con la possibilità quindi di conquistare il suo 19esimo titolo Slam.

Anche i bookmaker di Stanleybet sono con lui: su www.stanleybet.it ''Re Roger'' è infatti avanti nei pronostici abbastanza agevolmente, a 1.16, con il croato costretto a inseguire a 4.70. Attenzione però al tennista di Medjugorje, sotto negli scontri diretti 1 a 5 ma capace di infliggere un'autentica lezione di tennis all'elvetico nella semifinale degli US Open 2014, torneo che poi si aggiudicò, non dimenticando i quarti di finale dell'anno scorso proprio qui a Wimbledon in cui perse con Federer dopo essere stato però avanti due set a zero e aver sprecato ben tre match point.

Quindi sul campo il pronostico non è assolutamente chiuso. Stando alle quote, oggi è previsto molto più equilibrio nella finale femminile, in cui si sfideranno Garbiñe Muguruza e Venus Williams. Stanleybet banca la spagnola, alla sua seconda finale qui dopo quella persa nel 2015 contro Serena Williams, leggermente avanti a 1.75 ma l'americana, che punta al sesto titolo a Church Road, è subito dietro.