Fiorentina a Commisso: fumata bianca con Della Valle. Affare da 180 milioni

La Fiorentina sta per iniziare la nuova era italo-americana: dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso.

L'incontro a Milano tra l'attuale proprietà e dirigenza viola (i fratelli Della Valle e Mario Cognigni) negli uffici Tod’s di Milano con Rocco Commisso e Joe Barone ha segnato il cambio di passo nella trattativa.

Sono stati limati gli ultimi dettagli e anche la Borsa ha accolto positivamente l’intesa con le azioni della Tod’s che guadagnano terreno. L’ultima offerta di Commisso era vicina ai 170 milioni di euro e la sensazione è che la chiusura sia avvenuta ad una cifra leggermente superiore.

Il vertice è iniziato attorno alle 13.00 con l'arrivo di Commisso, che è rimasto per circa un'ora e mezza, prima di andarsene senza rilasciare commenti. Dopo le 15 le parti si sono trasferite nello studio notarile Bonelli Erede, legato all'avvocato Montagna, ex membro del cda della Fiorentina.

Una volta presa la proprietà della Fiorentina dovrà pensare a impostare la squadra per la prossima stagione. Una delle decisioni più attese è legata al futuro di Federico Chiesa. Nelle scorse ore il club viola, attraverso un comunicato, lo ha tolto dal mercato. Inter e Juventus restano più che mai vigile sul 21enne attaccante esterno.

FEDERICO CHIESA, 'DELLA VALLE HANNO DATO TANTO ALLA FIORENTINA'

"I Della Valle hanno dato tanto a Firenze, faranno la scelta migliore". Lo dice l'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, in merito al possibile cambio di proprietà della società viola con la famiglia Della Valle in trattativa con Rocco Commisso. "Sto sentendo le notizie sulla Fiorentina che arrivano da Milano ma io al momento sono concentrato sulla Nazionale", aggiunge Chiesa in conferenza stampa dal ritiro azzurro a Coverciano.