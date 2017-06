Fiorentina, addio Della Valle: "Club in vendita"

CALCIO: FIORENTINA, PROPRIETA' PRONTA A VENDERE CLUB

"La proprietà della ACF FIORENTINA comunica di essere assolutamente disponibile, vista l'insoddisfazione di parte della tifoseria, a farsi da parte e mettere la società a disposizione di chi voglia acquistarla per poterla poi gestire come ritiene più giusto fare". Diego e Andrea Della Valle, con una nota sul sito ufficiale della FIORENTINA, annunciano l'intenzione di vendere la società viola. "È questo il momento in cui chi vuole bene alla Maglia Viola e ritiene che la società possa essere gestita diversamente e con maggiore successo, deve farsi avanti -aggiunge il comunicato-. La proprietà si rende disponibile ad accogliere offerte concrete, ovviamente solo da chi voglia veramente bene alla Maglia Viola ed abbia la serietà e la solidità indispensabili per guidare una società impegnativa come la FIORENTINA".

"Se, come si auspica e si spera, ci sarà un progetto fatto da 'fiorentini veri', questi troveranno massima apertura e disponibilità da parte della proprietà, come ennesimo attestato di rispetto nei confronti della FIORENTINA e della città di Firenze. La società sarà nel frattempo gestita con attenzione e competenza dai suoi manager, i quali hanno tutta la stima necessaria della proprietà e che, come sempre, lavoreranno con il massimo impegno possibile", conclude la nota.