Fiorentina-Atalanta tv. DOVE VEDERE FIORENTINA-ATALANTA TV E STREAMING

Coppa Italia: Fiorentina-Atalanta in diretta su Rai 1. Al Franchi si disputa la semifinale di andata, fischio d'inizio alle ore 21.

Fiorentina-Atalanta tv su Rai 1

Fiorentina e Atalanta si affrontano allo stadio Artemio Franchi per l'andata della semifinale di Coppa Italia. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1, fischio d'inizio alle ore 21. Sarà disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay. I viola arrivano alla sfida dopo il rocambolesco 3-3 in campionato contro l'Inter. Pareggio arrivato in extremis grazie al generoso rigore concesso dall'arbitro Abisso per un presunto fallo di mano di D'Ambrosio. La squadra di Pioli ha avuto il merito di crederci fino alla fine, rimontando due reti ai nerazzurri. Per quanto riguarda, invece, la squadra di Gasperini nell'ultimo turno di Serie A è arrivata una sconfitta per 2-0 sul campo del Torino. Partita fondamentale per entrambe le squadre per dare un senso alla stagione, il passaggio del turno garantirebbe con ogni probabilità l'ingresso in Europa League.

Fiorentina-Atalanta Radio Rai

Fiorentina-Atalanta sarà raccontata anche su Radio Rai 1 nel corso del programma Zona Cesarini in onda dalle 20.55

Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3) Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Edimilson, Veretout, Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa. All. PioliAtalanta (3-5-2) Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne, Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini