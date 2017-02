Fiorentina, Paulo Sousa resta: fiducia a tempo



La Fiorentina conferma Paulo Sousa. Per il momento il tecnico portoghese resta in panchina. E' quanto e' emerso dal summit all'interno del centro sportivo, presenti i vertici viola (ma senza i Della Valle a cui spetta l'ultima parola) impegnati a Milano nella Settimana della moda. Sousa resta anche per la difficolta' a trovare alternative a tempo e per la vicinanza della partita con il Torino in programma lunedi' al Franchi. Una gara da cui, dopo il 4-2 subito col Borussia Moenchenglandbach costato l'eliminazione dall'Europa League, la Fiorentina e i supporter viola attendono risposte convincenti e concrete in assenza delle quali verranno fatte ulteriori valutazioni.