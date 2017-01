Fiorentina su Cassano: pazza idea ma deve rescindere con la Sampdoria

Fiorentina su Cassano: pazza idea dopo la rescissione con la Sampdoria



Antonio Cassano alla Fiorentina? L'idea di mercato sta girando con insistenza in queste ore. Fant'Antonio nelle scorse ore ha annunciato che sta trattando la rescissione con la Sampdoria (e ha rifiutato alcune proposte).



Cassano, la pazza idea di Pantaleo Corvino per la Fiorentina (che non conferma)



Ora Panteleo Corvino pensa al colpo a costo zero. Il Pibe di Bari Vecchia non gioca un match dalla scorsa stagione, ma il suo talento potrebbe venire comodo a Paulo Sousa magari nei finali di gara. Per ora comunque siamo alle indiscrezioni e da Firenze non arrivano conferme. Si vedrà dopo l'eventuale rescissione con la Sampdoria. Cassano è stato anche accostato all'Entella in serie B, trasferimento che gli permetterebbe di restare vicino alla 'sua' Genova. Ma anche Firenze logisticamente sarebbe una meta comodo, con la possibilità di lottare per una posizione in zona Europa League.



FIORENTINA, PRESI SCALERA E CASTROVILLI



La Fiorentina intanto ha praticamente definito l'acquisto di due giovani del Bari: il terzino Scalera (classe 1998) e il centrocampista offensivo Castrovilli (classe 1997). In uscita Mauro Zarate verso la Premier League dove lo vuole il Watford di Walter Mazzarri.