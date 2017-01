Fisherman’s Friend StrongmanRun 2017. A Bibione si correrà la night sprint

La Fisherman’s Friend StrongmanRun entra nel vivo della nuova edizione 2017. La obstacle race più forte di tutti i tempi, organizzata da RCS Sport - RCS Active Team, ritorna quest’anno con due appuntamenti: a Bibione sabato 13 maggio e a Rovereto il 16 settembre. Due località simbolo di questo evento ospiteranno rispettivamente la “Night Sprint” da 10km e la finale “The Original” da 20 km.



La novità della prima tappa riguarderà in particolare la partenza: start alle ore 21!

A Bibione infatti si correrà di sera, prima volta in assoluto in Italia, tra tanti ostacoli da superare e tutti illuminati che renderanno ancora più strong e avvincente tutta la gara. E a partire da oggi tutti gli strongman potranno iscriversi collegandosi al sito ufficiale www.strongmanrun.it assicurandosi il primo imperdibile appuntamento. Requisiti necessari: aver compiuto la maggiore età al momento dell’iscrizione e un certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico.





Gli altri aspetti relativi a questa prima tappa, il percorso e i dettagli relativi agli ostacoli, li sveleremo nel corso delle prossime settimane”, afferma il Responsabile Mass Events RCS Sport-RCS Active Team, Andrea Trabuio. “Un format da noi introdotto per la prima volta nel 2012 che continua a entusiasmare il pubblico, con cui puntiamo a replicare il successo dell’ultima edizione che ha visto totalizzare ben 7123 partecipanti in tre tappe”.



Gianni Carrer, vicesindaco e assessore con delega al Turismo del Comune di San Michele al Tagliamento, dichiara: “L’edizione 2017 della Fisherman’s Friend StrongmanRun a Bibione sarà in notturna e con un percorso più cittadino e centrale rispetto allo scorso anno. Addobberemo la località nel migliore dei modi per accogliere in gran stile i partecipanti e devo ammettere che noto già un grande entusiasmo per questa che sarà un’edizione ricca di novità. Abbiamo voluto fortemente riconfermare questa avvincente corsa ad ostacoli e come Comune abbiamo previsto dei pacchetti vacanza particolarmente convenienti, consultabili sul sito istituzionalebibione.com, per unire l’evento sportivo ad una rilassante vacanza a Bibione”.





Nata nel 2007 in Germania, questo format è senza dubbio quello che offre ai runner un’esperienza unica. Oltre a muscoli allenati, fatica, sudore e ostacoli impegnativi, gli strongman possono presentarsi se vogliono al via travestiti nei modi più bizzarri per vivere una giornata entusiasmante in cui l’importante non è solo vincere ma partecipare.



Anche quest’anno ActionAid conferma il suo impegno come Charity Partnerufficiale della Fisherman's Friend StrongmanRun. Per il terzo anno consecutivo, infatti, ActionAid sarà presente agli eventi con i suoi dialogatori e gli attivisti per sensibilizzare i partecipanti alla gara e gli spettatori sui temi della lotta alla povertà e dell’ingiustizia sociale. In fase di iscrizione alla corsa, per ogni partecipante sarà possibile donare 1 euro per “Operazione Fame”: la campagna di ActionAid per il diritto al cibo che vuole contribuire a cancellare le cause della fame nel mondo.