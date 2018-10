Fognini e Seppi, i sogni si infrangono nelle semifinali Atp di Stoccolma-Mosca

FABIO FOGNINI CEDE A TSITSIPAS IN SEMIFINALE A STOCCOLMA

Fabio Fognini e' uscito di scena nelle semifinali dell'"Intrum Stockholm Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.755 euro in corso sul veloce indoor della capitale della Svezia. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 14 del ranking mondiale e seconda testa di serie, che per un infortunio alla caviglia destra aveva dato forfait in semifinale a Pechino rinunciando anche al "1000" di Shanghai, ha ceduto per 6-3 6-2, in poco piu' di un'ora ed un quarto di partita, al Next Gen greco Stefanos Tsitsipas, numero 16 Atp e terzo favorito del seeding. Per l'azzurro si trattava della nona semifinale di questo 2018, la settima sul veloce e la 38esima complessiva in carriera: quest'anno Fognini ha gia' vinto 45 match (record per il ligure).

SEPPI KO IN SEMIFINALE CONTRO MANNARINO AL TORNEO ATP MOSCA

Andreas Seppi si e' arreso questo pomeriggio nella prima semifinale della "VTB Kremlin Cup", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 856.445 dollari, in corso sul veloce indoor di Mosca. Il 34enne di Caldaro, numero 46 della classifica mondiale, vincitore nell'edizione del 2012, ha ceduto di fronte ad Adrian Mannarino, gia' "giustiziere" negli ottavi di finale del primo favorito del seeding, Marco Cecchinato. Il francese, numero 49 del ranking Atp, si e' imposto con un duplice 7-5.