Fognini: ko con Zverez. Caos con l'arbitro, polemica con gli organizzatori

Fognini non passa la prova del 9: ko con Zverez agli Internazionali d'Italia



Si chiude agli ottavi di finale l'avventura di Fabio FOGNINI agli Internazionali Bnl (terra, montepremi 4.273.775 euro). L'azzurro, numero 29 del mondo, è stato sconfitto dal tedesco Alexander Zverev, numero 17 del ranking Atp e 16 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 18 minuti. Fognini era stato autore di una grande impresa due giorni fa quando aveva annichilito il numero uno del mondo Andy Murray.



FOGNINI KO CON ZVEREZ E "PAGLIACCIO" AL GIUDICE DI SEDIA



Fabio Fognini sconfitto e nervoso durante il match. Ha dato del "quaquaraqua" e "pagliaccio" al giudice di sedia. Al momento dei saluti dopo la sconfitta, gli ha detto "fucking arrogant". Il tutto con un paio di racchette scaraventate per terra e un calcio alla sedia di un giudice di linea.



FOGNINI: "VOLEVO GIOCARE LA SERA CONTRO ZVERVEZ NON A MEZZOGIORNO"



"Vogliamo dirla tutta? Avrei preferito giocare di sera, ma tanto qui a Roma quando chiedi una cosa fanno sempre il contrario. La verità è che le condizioni hanno favorito Zverez, a quest'ora il campo è più veloce...".



FOGNINI ATTACCA L'ARBITRO E VOLA DA FLAVIA PENNETTA PER LA NASCITA DEL FIGLIO



Fabio Fognini se la prende con l'arbitro svedese Lahyani: "Ha fatto una cazzata, ha chiamato buona una palla di Zverev che era fuori (ma l'occhio di falco dà torto a Fabio, ndr). Peccato. Peccato pure perché sul 5-3 per lui ero 40-15. Mi sarebbe piaciuto andare 4-5, avrei giocato col vento a favore... chissà. Anche perché lui, dopo non avermi lasciato niente nel primo set, nel secondo qualcosa mi stava concedendo. C'è amarezza, certo. Ma sono felice perché sto giocando bene e in fondo ho perso contro un avversario che ha tutto per diventare presto il n°1 al mondo. Ora però parto subito, prendo il primo volo e vado da Flavia (Pennetta a Barcellona per la nascita del figlio)".



Bobo Vieri al Foro Italico a tifare Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia



Era presente anche Bobo Vieri al Centrale del Foro Italico per tifare Fabio Fognini nel match di ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis contro il tedesco Alexander Zverev. L'ex centravanti della nazionale si è seduto nell'angolo del team Fognini. Vieri, amico e tifoso di Fabio, era stato sempre presente anche sugli spalti del torneo Masters 1000 di Miami dove l'azzurro giunse in semifinale.