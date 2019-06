Forbes, Messi batte Ronaldo (e non solo): è lo sportivo più pagato al mondo

Leo Messi numero uno al mondo: la Pulce sconfigge Cristiano Ronaldo e non solo lui. L'asso del Barcellona è lo sportivo più pagato sul pianeta secondo la classifica di Forbes. Per la prima volta in carriera guida la TOP-100 salendo di un gradino rispetto all'anno scorso (quando comandava Floyd Mayweather) con $ 127 milioni in guadagni totali. Cristiano Ronaldo deve inseguire: CR7 è 'medaglia d'argento', ma staccato dal rivale di sempre avendo guadagnato $ 109 milioni tra il suo stipendio e le sue sponsorizzazioni. Il podio è tutto calcistico (sono 19 nei top-100): Neymar è vicinissimo al fuoriclasse della Juventus con i suoi 105 mln di dollari. Il pugile Canelo Alvarez e il campione del tennis Roger Federer (Djokovic 17° e Nadal 35°) completano la top-5 e sono i primi campioni non provenienti dall'universo Calcio a fare l'ingresso nella classifica di Forbes.

“L’impatto globale del calcio si riflette chiaramente nei guadagni del 2019, con i primi tre atleti nell’elenco composto da Messi, Ronaldo e Neymar”, ha spiegato Kurt Badenhausen, senior editor, Forbes Media. “Ma i giocatori di basket continuano a dominare i primi 100 in classifica generale con 35 atleti nella lista guadagnando un totale di $ 1,29 miliardi, con il 72% di quelle entrate derivanti da salari piuttosto che contratti di sponsorizzazione”.

Forbes, Serena Williams prima donna

Tra le donne la regina è Serena Williams (n. 63) rientrata nella classifica Forbes, dopo che nel 2018 non erano apparse le donne. Sono 25 i Paesi rappresentati nella lista degli atleti più pagati del mondo di quest’anno (erano 22 del 2018) e Gli Stati Uniti fanno la voce grossa con 62 atleti. Il Regno Unito ha cinque sporitivi, Francia e Spagna ne hanno tre, mentre Brasile, Canada, Repubblica Dominicana, Germania, Serbia e Venezuela ne hanno due.

FORBES la top-20 degli sportivi più pagati al mondo nel 2019

Lionel Messi, 127 milioni di dollari (92 da salari/premi e 35 da sponsor);

Cristiano Ronaldo, 109 milioni di dollari (65 da salari/premi e 44 da sponsor);

Neymar, 105 milioni di dollari (75 da salari/premi e 30 da sponsor);

Canelo Alvarez (boxe), 94 milioni di dollari, (92 da salari/premi e 2 da sponsor);

Roger Federer (tennis), 93,4 milioni di dollari (7,4 da salari/premi e 86 da sponsor);

Russell Wilson (football), 89,5 milioni di dollari (80,5 da salari/premi e 9 da sponsor);

Aaron Rodgers (football), 89,3 milioni di dollari (80,3 da salari/premi e 9 da sponsor);

LeBron James (basket), 89 milioni di dollari (36 da salari/premi e 53 da sponsor);

Steph Curry (basket), 79,8 milioni di dollari (37,8 da salari/premi e 42 da sponsor);

Kevin Durant (basket), 65,4 milioni di dollari (30,4 da salari/premi e 35 da sponsor);

Tiger Woods (golf), 63,9 milioni di dollari (9,9 da salari/premi e 54 da sponsor);

Ben Roethlisberger (football), 55,5 milioni di dollari (54,5 da salari/premi e 1 da sponsor);

Lewis Hamilton (F1), 55 milioni di dollari (45 da salari/premi e 10 da sponsor);

Anthony Joshua (boxe), 55 milioni di dollari (45 da salari/premi e 10 da sponsor);

Khalil Mack (football), 55 milioni di dollari (54 da salari/premi e 1 da sponsor);

Russell Westbrook (basket), 53,7 milioni di dollari (35,7 da salari/premi e 18 da sponsor);

Novak Djokovic (tennis), 50,6 milioni di dollari (20,6 da salari/premi e 30 da sponsor);

Mike Trout (baseball), 50,6 milioni di dollari (47,6 da salari/premi e 3 da sponsor);

Phil Mickelson (golf), 48,4 milioni di dollari (12,4 da salari/premi e 36 da sponsor);

James Harden (basket), 47,7 milioni di dollari (30,7 da salari/premi e 17 da sponsor).