Formula 1 addio alle ombrelline. Ecco perché

Formula 1 addio alle ombrelline. La decisione di Liberty Media

Niente piu' 'ombrelline' in Formula 1: le belle ragazze che in minigonna o pantaloncini posavano accanto ai piloti prima della partenza dei Gran Premi spariranno dalle piste, fin dal debutto di Melbourne del 25 marzo. Lo ha annunciato la Liberty Media, nuova proprietaria del circo dei motori, spiegando che le "grid girls" "erano chiaramente in contrasto con le norme della societa' moderna".

Formula Uno dice addio alle Ombrelline. Liberty Media: "Grid Girls non più appropriate"

"Non riteniamo che questa pratica che va aventi da decenni sia appropriata o rilevante per la Formula 1 e per i suoi fan, vecchi e nuovi, nel mondo", ha aggiunto. Come ha spiegato Sean Bratches, managing director delle operazioni commerciali in F.1, la misura fa parte di un pacchetto di novita' che vogliono rendere le gare "piu' in sintonia con la nostra visione di questo sport". Anziche' ragazze succinte a tenere gli ombrellini per riparare dal sole o dalla pioggia i piloti, i momenti prima della gara diventeranno un'occasione di "celebrazione" con ospiti e artisti e uno spazio per sponsor e Paesi ospitanti che si potranno mettere in mostra. Anche la federazione internazionale delle freccette ha recentemente abolito l'usanza di avere gli atleti accompagnati da avvenenti ragazze al loro arrivo nell'area di gioco.