Formula 1, ufficiale: Giovinazzi alla Sauber nel 2019

Antonio Giovinazzi correrà in F1 per la Alfa Romeo Sauber la prossima stagione. Ad annunciarlo è stata la scuderia che completa così la line-up per il 2019, assieme al pilota italiano ci sarà il finlandese Kimi Raikkonen. Una bella occasione per l'attuale terzo pilota della scuderia (oltre che della Ferrari).

Giovinazzi alla Sauber: un italiano torna a tempo in F1 dopo 8 anni

Giovinazzi aveva disputato i primi due gran premi della scorsa stagione con la Sauber sostituendo l'infortunato Wehrlein (dodicesimo posto in Malesia, ritiro in Cina). Quest'anno ha preso parte alle prove libere in Germania e Ungheria oltre ai testi al Montmelò e Hungaroring, alternandosi tra scuderia svizzera e SF71-H.

L'Italia ritrova un pilota in Formula 1 dopo un'assenza che durava dal 2011. Quell'anno Trulli correva alla Lotus e Liuzzi alla HRT Cosworth. Il nostro Paese non vince un Gp dal 2006 quando Giancarlo Fisichella in Malesia con la Renault.