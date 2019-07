Formula Uno, Verstappen trionfa davanti a Vettel e Kvyat

F1: GP GERMANIA, VERSTAPPEN TRIONFA DAVANTI A VETTEL E KVYAT

Max Verstappen trionfa nel Gp di Germania sul circuito di Hockenheim. L'olandese della Red Bull precede il tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel, secondo in seguito a un'incredibile rimonta negli ultimi giri dopo la partenza dall'ultima piazza. A completare il podio, il russo della Toro Rosso, Daniil Kvyat che conquista il secondo podio nella storia del suo team. Quarto posto per il canadese della Racing Point, Lance Stroll, che si lascia alle spalle lo spagnolo della Renault, Carlos Sainz e l'inglese della Toro Rosso, Alexander Albon. Gara ricca di colpi di scena e condizionata dalla pioggia a intermittenza e dai tanti ingressi delle safety car virtuali e no, in seguito agli errori dei piloti condizionati dai cambiamenti della pista.

Giornata sfortunata per l'altro pilota della Rossa, Charles Leclerc, fuori poco prima di metà gara, dopo essere finito contro i pannelli pubblicitari dell'ultima curva: macchina incastrata e gara finita per lui quando era in seconda piazza dietro la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton. Poco dopo sbaglia anche il 5 volte iridato che riesce però a ripartire ma compromette la gara rovinando la monoposto finendo 11° e fuori dai punti. A completare il pessimo Gp delle frecce d'argento il testa-coda del finlandese Valtteri Bottas a sette giri dalla fine, quando era 4°, nella stessa curva del compagno di squadra. Hamilton mantiene la leadership del mondiale con 223 punti, 39 in più di Bottas e 62 in più di Verstappen.