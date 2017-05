Froome investito da un auto. "Di proposito". Ciclismo sotto choc dopo Scarponi

FROOME INVESTITO DA AUTOMOBILISTA, 'BICI DISTRUTTA MA IO OK'



Chris FROOME è stato investito "di proposito" da un automobilista mentre si allenava a Beausoleil, in Francia. A rivelarlo è stato lo stesso corridore britannico del team Sky, tre volte vincitore del Tour de France e fra i favoriti anche quest'anno alla Grande Boucle. Il 31enne di origini keniane ha pubblicato sul proprio profilo twitter una foto della sua bici danneggiata in seguito all'incidente e ha poi fornito la sua versione su quanto accaduto: "Sono appena stato sbattuto a terra di proposito da un automobilista impaziente che mi seguiva. Per fortuna è tutto ok, ma la bici è distrutta. E l'automobilista ha continuato per la sua strada!", ha scritto il 31enne FROOME, escludendo quindi di avere riportato danni fisici. E' solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti che ha visto coinvolti ciclisti, professionisti e non. Il mondo delle due ruote ha pianto da poco la scomparsa di Michele Scarponi, che ha perso la vita il 22 aprile scorso dopo essere stato travolto da un camion mentre si allenava sulle strade del suo paese Filottrano.



Froome travolto in bici. "Io investito di proposito". La denuncia



Il ciclista Chris Froome ha denunciato di essere stato investito "volontariamente" da un "autista impaziente" a Beausoleil, nei pressi del Principato di Monaco, nel sud-est della Francia. "Mi ha inseguito sul marciapiede e mi ha investito volontariamente. Fortunatamente sto bene", ha scritto sul suo prilo twitter il 31enne campione tre volte vincitore del Tour de France, aggiungendo che l'autista e' scappato e la sua bicicletta e' stata completamente distrutta nel tamponamento. Il 22 aprile il ciclista italiano Michele Scarponi e' morto dopo essere stato investito da un furgone alle porte di Filottrano (Ancona) mentre si allenava.