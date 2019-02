Fulham, Claudio Ranieri è stato esonerato

Il Fulham ha esonerato Claudio Ranieri dopo l'ennesima sconfitta, mercoledì sera in casa del Southampton. La squadra londinese è a -10 dalla salvezza con 10 partite da giocare. In 16 partite di campionato ha raccolto appena 3 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte.

Claudio Ranieri, ex tecnico del Leicester dei miracoli, arrivato a Londra lo scorso novembre, non è riuscito a risollevare i Cottagers che sono attualmente penultimi, a -10 dalla zona salvezza. Il presidente del Fulham Football Club, Shahid Khan, ha nominato Scott Parker in sostituzione di Claudio Ranieri.

"Dopo la nostra discussione di questo pomeriggio, Claudio Ranieri ha accettato la mia decisione secondo cui un cambiamento era necessario nell'interesse di tutti. Claudio è un perfetto gentiluomo. Il mandato di Ranieri al Fulham non ha prodotto il risultato che ci aspettavamo ma sono assicuro che non è da incolpare solo lui per la posizione in cui ci troviamo oggi. Claudio è entrato in una situazione difficile, ereditando una squadra che ha guadagnato solo un punto nelle sue precedenti otto partite, e ha dato una spinta immediata portando il nostro Club a nove punti nelle sue prime otto partite da manager. Sebbene non siamo stati in grado di mantenere quel ritmo da allora in poi. sono grato per i suoi sforzi. Claudio lascia Fulham come nostro amico e presto tornerà a riscuotere il successo.