Galliani verso Mediaset Premium. Il grande ritorno dopo l'addio al Milan



Adriano Galliani dovrebbe avere un ruolo di prestigio nell'organigramma di Mediaset Premium, la pay tv che cerca un rilancio e ha nello sport uno dei suoi settori più importanti. Lo rivela Il Messaggero, secondo cui l'esperienza manageriale dell'ex ad milanista "può tornare davvero utile al Biscione".



GALLIANI, SENATORE DI FORZA ITALIA E PRESIDENTE DI LEGA CALCIO. QUANTI RUMORS IN QUESTI MESI



Nelle scorse settimane Galliani era stato accostato a Forza Italia per una candidatura dafuturo senatore quando ci saranno le elezioni. Prima ancora si era parlato di lui come possibile presidente della Lega Calcio, prima che il ruolo venisse presto ad interim dal numero uno della Figc, Carlo Tavecchio. Di certo c'è che dopo il cloing del Milan Galliani è stato nominato presidente delle società immobiliari del gruppo Fininvest, per cui lavora dal lontano 1979.