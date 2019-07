Gallinari: prima dei Mondiali va a canestro con We Playground Together

Prima di raggiungere il ritiro della Nazionale italiana in vista dei Mondiali di basket che si terranno in Cina tra fine agosto e inizio settembre, Danilo Gallinari, stella NBA (passato agli Oklahoma City Thunder dopo due stagioni ai Los Angeles Clippers), ha partecipato alla 2a edizione di We Playground Together. Il progetto, voluto da Danilo Gallinari e Michele Ponti e realizzato in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Milano, ha previsto la riqualificazione della vasta area sportiva di viale Sarca, composta da un campo da basket e da un campo da calcio a 5. L'idea alla base del progetto è semplice: rendere gli sport di strada, come il basket e il calcio, praticabili, divertenti e alla portata di tutti, riqualificando i "campetti" dei quartieri, affinché diventino nuovamente luoghi di aggregazione trasversale per gli abitanti della zona. L'iniziativa è stata realizzata anche con il contributo di Fondazione Laureus Italia Onlus, di cui Danilo Gallinari è Ambasciatore. La prossima iniziativa di Laureus è legata, invece, alla Laureus F1 Charity Night, l'annuale evento di fundraising in programma il prossimo 5 settembre, a Milano, nel suggestivo Spazio Antologico di via Mecenate. Il nuovo format di live entertainment sarà curato da Feelrouge WorldWide Shows, l'agenzia specializzata nella realizzazione di grandi eventi. Dal 1° agosto al 4 settembre è possibile fare un'offerta per gli oggetti battuti all'asta sul sito https://bit.ly/2JY1ZlF

DANILO GALLINARI (foto Lapresse)



We Playground con Danilo Gallinari - i dipendenti Sisal sistemano il campetto in Viale Sarca in prima persona

Il Gruppo Sisal, per il secondo anno consecutivo, sostiene l’iniziativa “We Playground Together”, un progetto che ha l’obiettivo di riqualificare i campetti sportivi dei quartieri di Milano, affinché tornino ad essere luoghi di aggregazione reali, capaci di accogliere e far divertire tutti gli appassionati. L’idea prende il via grazie all’impegno e volontà di Danilo Gallinari, tra i cestisti italiani più famosi al mondo, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Milano e coordinato da Michele Ponti. Il concept dell’iniziativa, coerente con i valori fondanti e le politiche di community investment di Sisal, è rappresentato dalla rigenerazione di luoghi che, attraverso lo sport, favoriscano l’inclusione, l’incontro e il confronto tra persone con identità e storie diverse. I playground rappresentano infatti spazi in cui vengono superate qualsiasi tipo di barriere: attraverso la passione sportiva si incoraggia e si promuove l’integrazione.L’impegno costante a favore del Paese e delle comunità sul territorio è, infatti, da sempre una delle priorità del Gruppo Sisal.





Un proposito che ha origini nel 1946, anno di fondazione e lancio della "schedina", attraverso il “Totocalcio”: per il fondatore Massimo Della Pergola, infatti, la schedina non era soltanto un gioco ma un primo strumento per stimolare lo sport e contribuire alla ricostruzione degli impianti sportivi danneggiati dal conflitto mondiale. Questa attenzione è ancora testimoniata oggi dal sostegno a molteplici iniziative di CSR sul territorio, capaci di rivitalizzare e rigenerare aree e spazi compromessi o danneggiati. We Playground Together è un progetto di valore che va in questa direzione.Protagonisti del progetto saranno i dipendenti del Gruppo Sisal che, nell’ambito dell’iniziativa di volontariato sociale d’impresa “Will – Il Volontariato in Sisal”, doneranno tempo ed energie al fine di contribuire in modo concreto alla riqualificazione del campo. Su base volontaria, partecipando alla piattaforma Will, le persone di Sisal saranno così impegnate direttamente nelle opere di ricostruzione.





Questa edizione 2019 prevede la riqualificazione di una vasta area sportiva in Viale Sarca, composta da un campo da basket e, novità di quest’anno, da un campo da calcio a 5.Gli impianti verranno tutti rinnovati: le pavimentazioni saranno personalizzate; attrezzature di nuova generazione sostituiranno i vecchi canestri e tabelloni; anche il campo da calcio vedrà nuova vita, con il restyling di porte e manto erboso; infine, le panchine verranno sostituite al fine di accogliere tutti i giovani (e non solo!) del quartiere che vivono lo sport come un momento di condivisione e di scambio.





Will è l’inedita piattaforma per l’attività volontaria a scopo benefico del Gruppo Sisal, nata direttamente dai dipendenti e oggi parte integrante della People Strategy aziendale, programmaIl Gruppo Sisal al fianco del campione NBA Danilo Gallinari nel progetto “We Playground Together”.organico volto a creare un ambiente di lavoro che favorisca il benessere, il merito e la valorizzazione delle persone. Il progetto WILL, prevede per ciascun dipendente la possibilità di dedicare 4 ore lavorative al mese a progetti in favore della collettività.Il Gruppo Sisal, impresa storica nel panorama nazionale con oltre 70 anni di attività, è oggi leader nei mercati dei Giochi e dei Servizi di Pagamento.