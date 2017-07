Gallinari: pugno all'avversario e frattura. Gallo, addio Europei di basket

GALLINARI, CHIEDO SCUSA AI MIEI COMPAGNI E A TUTTI



"Frattura della base del primo metacarpo della mano destra....purtroppo non sarò più con la Mia Nazionale, chiedo scusa ai miei compagni e a tutti". Sono le parole dell'azzurro Danilo GALLINARI dal suo profilo Facebook, che chiede scusa per la reazione, durante il match vinto con l'Olanda, ad una gomitata. Il campione Nba colpisce con un pugno un avversario finendo in ospedale con la mano rotta dovendo saltare gli Europei.



Arrivano in nottata le scuse di Danilo Gallinari per il gesto choc compiuto dall'azzurro durante la partita con l'Olanda (66-57 per l'Italia) nel match d'avvicinamento agli Europei. Per lui un raptus di follia. Il campione italiano ha sferrato un pugno fortissimo all'olandese Kok dopo aver rimediato una gomitata al collo (entrambi espulsi). E nel farlo si è fratturato la base del primo metacarpo della mano destra: per lui 40 giorni di stop e addio Europeo. Al posto di Gallinari è stato convocato Diego Flaccadori. L'Italia porta a casa la Trentino Cup, ma la preparazione in vista dell'Europeo è solo all'inizio. Ora Datome e compagni si trasferiranno in Sardegna dove a Cagliari affronteranno nell'ordine Nigeria (due volte), Finlandia e Turchia.



A seguito degli accertamenti effettuati immediatamente dopo l'infortunio, l'atleta della nazionale azzurra di basket, Danilo GALLINARI, ha riportato una frattura della base del primo metacarpo della mano destra. I tempi di recupero, non compatibili con le attività della Nazionale in vista dell'EuroBasket 2017, sono stati stimati in circa 40 giorni. Diego Flaccadori si aggregherà alla squadra nel raduno di Cagliari