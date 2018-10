Generali Milano Marathon 2019 punta a diventare la Maratona d'Italia

Dopo il record di iscritti registrato lo scorso anno, fervono i preparativi per la Generali Milano Marathon, in programma domenica 7 aprile 2019 con partenza e arrivo in Corso Venezia, nel centro del capoluogo lombardo.

Nel 2018 l’evento meneghino ha fatto registrare un’edizione di grande successo, che ha coinvolto complessivamente oltre 25mila persone tra maratona, staffetta non competitiva, e School Marathon, sullo sfondo di una città sempre più vicina ai runner.

Le 5.556 persone che hanno tagliato il traguardo della 42km agonistica – a fronte di poco meno di 7.000 iscritti – migliorano ulteriormente il record stabilito l’anno precedente, così come le 3.123 squadre registrate alla Europ Assistance Relay Marathon. A questi si sono aggiunti i 10mila piccoli runner che, insieme a familiari e insegnanti, hanno dato vita alla quarta edizione della Bridgestone School Marathon, nella nuova location di CityLife e anticipata al sabato.

Assicurazioni Generali ha scelto di affiancarsi agli organizzatori di Milano Marathon in qualità di Title Sponsor della manifestazione, come spiega ad Affaritaliani.it la Responsabile Corporate Identity, Emma Ursich: "Lavoriamo ogni giorno per il benessere delle persone. Lo sport è un elemento importante per la qualità della vita. Ecco perché sosteniamo in tutto il mondo eventi sportivi, come le maratone. Siamo già presenti in Germania, in Malesia, in Indonesia. Milano è una città importante per Generali e per questo ci fa piacere essere al fianco di Milano Marathon. Speriamo che anche i nostri dipendenti abbiano voglia di partecipare". L’accordo conferma l’importanza della maratona italiana nel calendario delle gare più note a livello internazionale, accendendo i riflettori sulla città che la ospita.



VIDEO - Generali: "Sosteniamo la Maratona di Milano perché abbiamo a cuore le persone"

Un'altra società del Gruppo Generali che ha deciso di sostenere la Maratona di Milano è Europ Assistance che sponsorizza la Relay Marathon, staffetta non competitiva per team di 4 persone, rivolta principalmente ai runner che vogliono abbinare l’attività fisica con una scelta dal forte valore etico e che permette di dividere i 42 chilometri e 195 metri del percorso in 4 frazioni. La staffetta affiancherà la maratona agonistica per il decimo anno consecutivo.

Europ Assistance, Title Sponsor della staffetta, festeggerà nel 2019 il decennale della sponsorizzazione della maratona di Milano. Lo farà essendo ancora una volta al fianco dei partecipanti, grazie alla fornitura del servizio di assistenza sanitaria, uno degli elementi di eccellenza della 42km meneghina.

La Europ Assistance Relay Marathon è l’evento principale intorno al quale si sviluppa il Milano Marathon Charity Program, il progetto di solidarietà che coinvolge oltre 100 Organizzazioni No Profit: gli ateleti iscritti possono finanziare le iniziative benefiche grazie alla partecipazione alla staffetta, scegliendo un progetto e impegnandosi a raccogliere fondi per sostenerlo.

Il Milano Marathon Charity Program – che ha come partner organizzativo la piattaforma di personal fundraising Rete del Dono – anche nel 2018 si è confermato leader in Italia tra le iniziative di questo tipo, per dimensioni, complessità ed entità della raccolta fondi generata.