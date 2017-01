Genoa, dramma Perin: nuovo ko, si teme il crociato rotto



Mattia Perin salva la porta del Genoa all'inizio del match contro la Roma con una bella parata: ma l'intervento potrebbe costargli caro. Il portiere si è infortunato proprio in quella circostanza ed è stato costretto a lasciare il campo da gioco al ottavo minuto della sfida di Marassi.



PERIN, LACRIME E INCUBO LEGAMENTO CROCIATO. GENOA IN ANSIA



Perin è uscito sulle sue gambe, ma poi è scoppiato in lacrime dopo essersi seduto in panchina. Il ginocchio sinistro preoccupa lui e il Genoa: bisogna attendere gli esami strumentali e la grande paura è che sia rottura del legamento crociato anteriore.



PERIN, IL CROCIATO ROTTO IL 8 MESI FA



Mattia Perin è perseguitato dalla sfortuna: il 12 aprile era stato costretto a fermarsi nuovamente per la rottura del legamento crociato, in quel caso del ginocchio destro. Sono serviti 5 mesi prima di rivederlo in campo e ora rischia di veder chiusa in anticipo questa stagione.