Genoa-Guidolin? No: Preziosi conferma Andreazzoli. E la Sampdoria...

Genoa, Andreazzoli verso l'esonero: cresce l'ipotesi Guidolin. Sampdoria-De Biasi

Il Genoa ha pensato all'esonero di Aurelio Andreazzoli. Il presidente Enrico Preziosi pareva indirizzato al cambio di guida tecnica per rilanciare la squadra penultima in classifica con 5 punti in sette giornate e ad un certo punto sembrava aver preso quota l'idea che portava a Francesco Guidolin (attuale commentatore di Dazn, non allena dal 2016 quando fu esonerato dallo Swansea), dopo l'ipotesi che portava a Davide Nicola e il sondaggio con Rino Gattuso (sull'ex allenatore del Milan ha fatto un tentativo la Sampdoria - ultima in serie A con 3 punti - dopo il divorzio con Eusebio Di Francesco, mentre ora salgono le quotazioni dell'ex ct dell'Albania, Gianni De Biasi).

Ma alla fine il club ligure ha deciso di confermare la fiducia ad Andreazzoli che siederà sulla panca rossoblu nella sfida contro il Parma dopo la sosta delle nazionali.