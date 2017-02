Genoa: Juric esonerato, arriva Mandorlini in panchina



Il Genoa ha esonerato Ivan Juric. Fatale il 5-0 contro il Pescara di Zeman, che arriva dopo due mesi senza vittorie e sette sconfitte nelle ultime nove partite (non vince in campionato dal 15 dicembre). Il presidente Enrico Preziosi ha chiamato Andrea Mandorlini sulla panchina rossoblu, che nei giorni scorsi ha risolto il contratto con il Verona. Per il nuovo allenatore contratto fino a giugno 2018. Con l'esonero di Juric a Genova salgono a otto le panchine saltate in Serie A nel corso di questo campionato. Il Genoa sta vivendo un momento delicato e 200 tifosi domenica sera avevano atteso la squadra all'aeroporto di ritorno dalla trasferta di Pescara. Calci, sputi, insulti e uova contro il pullman della squadra.



GENOA, ADDIO JURIC



"Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Ivan Juric, a cui vanno i migliori auguri per il prosieguo dell’attività professionale".



GENOA, ECCO MANDORLINI



"Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Andrea Mandorlini. Il nuovo allenatore ha sottoscritto un contratto con scadenza giugno 2018".