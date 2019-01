Genoa, non solo Piatek-Milan. Su Kouamè (Napoli) e Romero (Juventus)...

Non solo Piatek-Milan. Il Genoa ha almeno un altro paio di gioielli che piacciono ai top club. Il Napoli sull'attaccante esterno Kouamè? "Domandate a Giuntoli, al Napoli e al presidente. E' un giocatore che De Laurentiis ha chiesto a Preziosi, ma per ora e' una manifestazione di interesse. Il giocatore non si muove a gennaio, ne riparleremo per la prossima stagione", ha spiegato il dg del Genoa Perinetti e RMC Sport.

Sul difensore Romero, il dirigente del club ligure ammette: "La Juventus ci ha chiesto il giocatore e abbiamo iniziato a parlarne, ma non c'e' solamente la squadra bianconera. A gennaio resta da noi".

Perinetti ha parlato anche di un ritorno di Sturaro: "Ci interessa, ne stiamo parlando con la Juventus, con la quale abbiamo una collaborazione proficua. Vorremmo riportare al Genoa questo ragazzo. Krunic? Ci interessa, aspettiamo una risposta dall'Empoli".

PIATEK-MILAN, IL GENOA APRE AI ROSSONERI. "SERVE UNA..."