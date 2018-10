Genoa, Piatek capocannoniere punta al record di Batistuta. E sul mercato...

Genoa, Piatek capocannoniere punta al record di Batistuta

Krzysztof Piatek sta stregando la serie A a suon di record. Qualche numero? E' il primo esordiente in A a siglare 8 reti nelle prime sei giornate. Lo scorso anno Immobile e Dybala alla sesta di campionato avevano medie simili (8 gol il primo 10 l'attaccante dello Juventus), ma entrambi si erano concessi un turno senza reti. E ora Krzysztof Piatek punta al record di Batistuta: siglare almeno un gol nelle prime 11 giornate di campionato, come riuscì a Batigol nel 1994/95 (13 gol in 11 partite). Ormai è Piatek è una realtà della nostra serie A. L'attaccante di Cracovia non sbaglia un colpo, sin dal poker calato alla prima uscita ufficiale in Coppa Italia contro il Lecce.

Genoa, Piatek capocannoniere e re del calciomercato. Ma Preziosi lo blinda. "Cederlo a gennaio? Follia"

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha dunque in mano un bomber che, dovesse proseguire su questa strada, potrebbe valere cifre astronomiche. Viene valutato 40 milioni, ma da qui a quota 100 milioni il passo potrebbe essere più breve del previsto. 'Cederlo a gennaio? Una follia solo pensarlo!', il pensiero del numero uno genoano. "Sono molto contento, è ovvio. Sapevamo che lui possedeva grandi doti, è un talento innato ma non direi la verità se affermarsi 'Io lo sapevo'. Diciamo anche, però, che non l'abbiamo preso sulla Luna. L'avevo visto giocare, è un attaccante che nella stagione passata ha segnato 21 gol nel campionato polacco, andando in rete in tutti i modi. È un talento vero che poteva esplodere da un momento all'altro".

Piatek: Juventus, Inter, Milan e non solo... corsa al bomber del Genoa

Per Piatek sono già in fila tutte le big. La Juventus si è mossa per tempo, ma anche Inter e Milan sono iscritte nella corsa. Ma anche molte squadre estere guardano al talento del Genoa. Si è parlato di un Barcellona allerato nei giorni scorsi, mentre dalla Germania suonavano le sirene di Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Genoa, Piatek, Ballardini: "Non solo gol"

L'allenatore del Genoa Ballardini su Piatek ha le idee chiare: "Non rimango colpito dal numero di reti che realizza, bensi' dal lavoro che costantemente fa per la squadra. Corre moltissimo, presente in fase di non possesso come pochi, praticamente riesce a restare in partita per novanta minuti. Siamo solo all'inizio e lui ha tutte le qualita' per continuare cosi e crescere ulteriormente".