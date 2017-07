Gentlemen Sports AM: vip, golf e beneficenza

Il Gentlemen Sports AM è una gara annuale, in formula Ryder Cup, tra Italia e Francia. Questa è la prima edizione italiana, dopo che le precedenti si erano sempre svolte in Francia. Le squadre sono formate da calciatori, sportivi, personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti e manager delle due nazionalità.

Organizzato da Yvon Franzoni, ex calciatore italo francese, col supporto di alcuni sponsor e partner, tra cui Stefano Masullo, di The Golden Ring, l’evento ha unito VIP e personaggi famosi tra golf, divertimento, musica e mondanità.

Da Sabato a Lunedì si sono affrontate l’Italia capitanata da Beppe Dossena, campione del mondo 1982, e la Francia capitanata da Alain Boghossian, campione del mondo 1998. Ha vinto l’Italia, anche se i francesi, soprattutto con la coppia Alain Boghossian – Laurent Blanc, si sono difesi molto bene.

L'Italia schierava, tra gli altri, Gianfranco Zola, Mauro Tassotti, Daniele Massaro, Michele Paramatti, Jonatan Binotto, Stefan Schwoch, Andrea Bricchi, Stefano Masciarelli, Salvatore Fresi, Roberto Scarnecchia, Kubilay Türkyılmaz, Giovanni Bia e Paolo Cristallini. La Francia Eric Roy, Frédéric Déhu, Stéphan Porato, Gael Givet, Laurent Blanc e Alain Carbonelle.

Lo scopo era benefico. Parte del ricavato, infatti, è stato devoluto alla LILT, per l’acquisto di un importante strumento di monitoraggio e prevenzione.

Sabato sera, al Four Seasons di via Montenapoleone, la madrina Gabriella Golia e Claudia Peroni, di Mediaset, hanno aperto ufficialmente la tre giorni di golf e spettacolo, con la conferenza stampa di presentazioni, in cui i capitani hanno parlato delle rispettive squadre e di come fossero entusiasti all'idea di sfidarsi ancora in un contesto così speciale. In seguito, al Just Cavalli, la serata è continuata tra musica e divertimento.

Domenica sera una cena di gala al 55 Club ha visto all’asta due quadri originali di Andy Warhol e una sfilata di moda, con Stefan Schwoch, che ha ricevuto una vera e propria standing ovation, uscendo assieme alle modelle sulla passerella, tra gli applausi del pubblico.

A margine della manifestazione Gianfranco Zola, Daniele Massaro e Mauro Tassotti hanno rilasciato interviste in cui facevano il punto sul calciomercato e sulle principali pretendenti allo scudetto.

Davvero un bell'evento, che proseguirà tra Montecarlo, Cina e Dubai, nei prossimi mesi.