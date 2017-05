Gheorge Hagi: "Ero l'erede di Maradona... e mio figlio Ianis sarà il mio!"

La passione per il gol si trasmette di padre in figlio. Lo sanno bene anche i tifosi della Fiorentina, che si godono l'esplosione di Federico Chiesa, figlio del bomber Enrico.

È ancora più pressante l'attesa nei confronti di Ianis Hagi, 18enne erede dell'indimenticabile Gheorge. Negli anni migliori della sua carriera, Gheorge Hagi veniva soprannominato “il Maradona dei Carpazi”, con un accostamento che avrebbe in difficoltà chiunque... ma non lui.

“Non ho vinto il Pallone d'Oro soltanto perché sono rumeno, ma al mondiale 1994 in tanti mi hanno giudicato il migliore in assoluto”, ha dichiarato l'ex numero 10, al quale non ha mai fatto difetto la fiducia nei propri mezzi.

E, in effetti, Hagi Senior è stato senza ombra di dubbio uno dei migliori calciatori europei a cavallo tra gli anni '80 e '90. Genio tutto mancino, con lo Steaua Bucarest ha vinto la Supercoppa Europea '86, tre campionati e tre coppe di Romania, prima di perdere la finale di Champions League del 1989, contro il Milan di Gullit e Van Basten.

Troppo forti i rossoneri, che a Barcellona si imposero con un pesante 4-0. Ma Hagi, ormai, era sulla bocca di tutti e ad aggiudicarsene le prestazioni fu il Real Madrid. Il rumeno sbarcò in Spagna dopo il mondiale di Italia '90, dove si mise ulteriormente in luce fino all'eliminazione agli ottavi, contro l'Irlanda ai rigori. I due anni madrileni portarono in dote solo una Supercoppa di Spagna.

Troppo poco per le merengues, quindi Hagi venne acquistato dal Brescia di Corioni, che con Raducioiu, Sabau e Mateut aveva messo insieme un poker di rumeni, più Mircea Lucescu in panchina.

Non deve stupire che un calciatore di soli 27 anni e che giustamente si considerava tra i migliori nel suo ruolo in Europa abbia accettato di trasferirsi dal Real Madrid al Brescia: allora il fascino del calcio italiano era ancora impareggiabile e giocare in Serie A voleva dire sfidare stelle come Baggio, Gullit, Van Basten, Mancini, Vialli, Asprilla, Batistuta, Signori e Gascoigne.

Purtroppo per il Brescia, la permanenza nel campionato più bello del mondo è stata molto breve: retrocesso in B come quartultimo, il club lombardo ha dovuto scendere in cadetteria e riguadagnarsi la salita conquistando il terzo posto.