Giamaica-Italia 0-5. Mondiale femminile show, azzurre agli ottavi di finale

MONDIALE DONNE, GIAMAICA-ITALIA 0-5. BERTOLINI "PASS OTTAVI E' TANTA ROBA"

"Sono molto felice, essere qua e arrivare agli ottavi e' tanta roba". Milena Bertolini festeggia la vittoria sulla Giamaica che regala alle azzurre il pass per gli ottavi del Mondiale francese con un turno d'anticipo. "Era una partita fondamentale per noi e si e' sentito un po' a livello emotivo ma siamo state brave", ha aggiunto il ct azzurro.

Dopo la vittoria all'esordio contro l'Australia, sella seconda giornata del gruppo C, l'Italia batte la Giamaica 5-0 e si qualifica con un turno d'anticipo agli ottavi del Mondiale francese. Tripletta di Girelli (12' su rigore, 25' e 46') e doppietta di Galli (71' e 81'). Le azzurre di Milena Bertolucci torneranno in campo martedì 18 giugno (alle 21) per affrontare il Brasile nell'ultima giornata del girone e giocarsi la vittoria nel gruppo.

GIAMAICA-ITALIA LA CRONACA IN DIRETTA

E' FINITA. L'ITALIA HA SCONFITTO LA GIAMAICA 5-0 E SALE A 6 PUNTI NEL GIRONE

90 4 Minuti di recupero

81 GIAMAICA-ITALIA 0-5. Passaggio filtrante della ​Giugliano per la Galli che supera il portiere in uscita e mette in rete a porta vuota

76 Terza sostituzione per la Giamaica: dentro la Silver ​al posto della Adamolekun

72' - Terzo cambio per l'Italia: fuori la Girelli, dentro la ​Giacinti

71 GIAMAICA-ITALIA 0-4 La Galli - appena entrata in campo - riceve palla sulla trequarti: calcia forte con un destro dal limite dell'area. Il portiere giamaicano sfiora solo la palla.

66' - Sostituzione per la Giamaica: dentro la Brown al posto della ​Grey

65' - Seconda sostituzione per l'Italia: fuori la Bergamaschi, entra la ​Galli

59 La Shaw tenta la rovesciata, ma colpisce in pieno volto Sara Gama: il capitano delle azzurre resta a terra. Ammonita per la giamaicana

58' La Giuliani perde la palla nella propria area, la Shaw serve la Solaun: tiro immediato, ma Giugliano mura la conclusione

56' Cambio per l'Italia: esce la Guagni ed entra la Boattin

52' -Conclusione di Grey respinta da Linari. Occasione per la Giamaica

47 GIAMAICA-ITALIA 0-3. Tripletta di Cristina Girelli che segna di testa (cross della Giugliano): anticipa il portiere giamaicano Schneider (uscita tutt'altro che impaccabile per usare un eufemismo)

PRIMO TEMPO TERMINATO

43' - Sabatino prova la conclusione di testa, ma il pallone termina a lato

29' - Grey tira da fuori, ma l'attaccante della Giamaica non trova la porta

27' - Traversa dell'Italia con Sabatino dopo rimpalli in area di rigore giamaicana.

25' - GOL! Giamaica-ITALIA 0-2! Doppietta della Girelli, sugli sviluppi di un corner va sul pallone e devia verso l'angolo colpendo la palla con la coscia.

12' - RIGORE E GOL DELL'ITALIA! Al secondo tentativo Girelli spiazza il portiere.

10' - RIGORE PER L'ITALIA SBAGLIATO DA GIRELLI. Il portiere però si è mosso in anticipo e l'arbitro fa ribattere.

9' - RIGORE PER L'ITALIA. A. Swaby atterra Bonansea in area, l'arbitro assegna il RIGORE dopo aver consultato il VAR.

5' - Bonansea calcia dal limite dell'area: para in presa sicura la Schneider

3' - Occasione Italia per Sabatino, ma la sua conclusione a botta sicura è respinta da A. Swaby

1' - Grey supera in velocità Bartoli ed entra in area: cross basso per la Shawm ma arriva in anticpo la Guagni all'altezza del dischetto.

IL TABELLINO

GIAMAICA-ITALIA 0-2

Giamaica (4-4-2): Schneider; Campbell, Plummer, A. Swaby, Blackwood; Adamolekun, Solaun, C. Swaby, Asher; Shaw, Grey. A disp.: McClure, Jamieson, Hudson-Marks, Shim, Sweatman, Brown, Cameron, Bond-Flasza, Carter, Patterson, Matthews.

Ct.: Menzies.

Italia (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Sabatino, Girelli, Bonansea. A disp.: Marchitelli, Pipitone, Galli, Rosucci, Parisi, Tarenzi, Serturini, Fusetti, Boattin, Mauro, Giacinti, Tucceri.

Ct.: Bertolini.

Arbitro: Keighley (Nuova Zelanda)

Marcatori: 12' rig. Girelli, 25' GirelliAmmoniti: Schneider (G)Espulsi: -