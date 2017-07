Gianluca Vacchi da giovane: irriconoscibile. Ecco com'era GIANLUCA VACCHI



Gianluca Vacchi da giovane? Irriconoscibile. Sul web girano in queste ore la foto del passato Gianluca Vacchi. Il sexy miliardario re dei social network (in primis Instagram) e celebre per i suoi balletti seducenti, una decina di anni fa aveva un look completamente diverso.



Gianluca Vacchi, com'era da giovane prima di diventare icona social - Le foto del 2008



Nel 2008 la rivista spagnola Hola! pubblicò alcune foto di Gianluca Vacchi. All'epoca il suo nome era noto nel mondo degli affari ma girava meno tra il grande pubblico. E Vacchi aprì le porte di casa sua ai giornalisti spagnoli, per un reportage su di lui. Eccolo dunque con capelli biondi lunghi, barba appena accennata completi firmati molto classici.



Gianluca Vacchi e il cambio di look - Le ragioni



"Da Istangram ho imparato che ciò che i giovani apprezzano di più è un modo di vestire stravagante, senza però cadere nel ridicolo. Voglio dare ai giovani un messaggio positivo e di sfida, essere per loro uno stimolo creativo nel vestire e nella forma fisica,, soprattutto per il cibo e il fitness", ha detto in passato Gianluca Vacchi raccontando il suo cambiamento di look e nel modo di comunicare.