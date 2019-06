Gigi Simoni, malore per l'ex allenatore dell'Inter: è grave

Calcio: malore per ex allenatore Gigi Simoni, è grave

Gigi Simoni e' ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa. Il 'tecnico gentiluomo', 80 anni compiuti il 22 gennaio scorso, ha accusato un malore nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) ed e' stato immediatamente trasferito in ospedale in condizioni molto critiche. La situazione clinica e' costantemente monitorata dai sanitari. Al capezzale del tecnico ci sono i familiari e i parenti piu' stretti. L'ex tecnico di Genoa e Inter e' stato sulle panchine di decine di club sin Italia e anche all'estero dopo una discreta carriera di calciatore. Gli ultimi incarichi sono stati da dirigente con il Gubbio e da tempo pur continuando a seguire il calcio si era di fatto ritirato a vita privata.