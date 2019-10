Giorgio Squinzi è morto. Addio all'ex presidente di Confindustria e patron del Sassuolo

Giorgio Squinzi è morto. Addio all'ex presidente di Confindustria

E' morto a Milano Giorgio Squinzi, l'ex Presidente di Confindustria, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937. Squinzi, 76 anni (era nato a Cisano Bergamasco nel 1943), era malato da tempo. Lascia la moglie Adriana Spazzoli e i figli Marco e Veronica, da tempo impegnati nel gruppo Mapei.

Squinzi è morto. Calcio in lutto, addio al patron del Sassuolo

Una triste notizia che sconvolge anche il calcio italiano. Giorgio Squinzi era il patron del Sassuolo dal 2002 (e storico tifoso del Milan). Prese una squadra che all'epoca militava in Serie C2, nel 2006 arrivò la promozione in C1, nel 2008 la scalata proseguì in Serie B e nel 2013 la squadra ottenne la storica promozione in Serie A.

Squinzi e la passione per il ciclismo

Giorgio Squinzi non amava solo il calcio, ma ancor più il ciclismo. La sua azienda ha sponsorizzato per dieci anni la squadra professionistica Mapei-Quick Step con cui vinse tantissimo, lanciando campioni del calibro di Bettini, Ballerini e Museeuw.

SQUINZI: PRESIDENTE SASSUOLO, 'SONO SCOSSO, NON RIESCO A PARLARE'

"L'ho saputo da pochi minuti, sono scosso e devo riordinare le idee. Non riesco a parlare". Così all'Adnkronos, Carlo Rossi, presidente del Sassuolo piange la scomparsa di Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria e patron del club emiliano.

SQUINZI: SALA, 'IMPRENDITORE CORAGGIOSO, MILANO E L'ITALIA PERDONO RIFERIMENTO'

"Con la scomparsa di Giorgio Squinzi, Milano e l'Italia perdono un riferimento importante. La mia vicinanza alla famiglia di questo imprenditore capace e coraggioso. Alla Scala sentiremo la sua mancanza". Lo scrive su twitter il sindaco di Milano Beppe Sala.