Giovinco proposta choc: l'ex Juventus ha l'offerta dalla Cina

Giovinco proposta choc: la Cina offre 14 milioni all'ex Juventus



Sebastian Giovinco piace aiu club della Cina. L'attaccante del Toronto sta per ricevere una proposta da 14 milioni di euro netti a stagione per andare a giocare in Asia. Il 29enne ex attaccante della Juventus è reduce dalla delusione a dicembre in Mls dove ha visto svanire il sogno di vincere il titolo in finale e ai rigori contro i Seattle Siounders (dopo lo 0-0 dei tempi regolari).



GIOVINCO-CINA E IL TITOLO NELLA MLS PERSO AI RIGORI



La Formica Atomica tra l'altro non aveva brillato nella partita decisva (dopo una grande stagione in cui ha trascinato la squadra e regalat grandi giocate) ed era stato sostituito. Da lì la voglia di prendersi una rivincita nella prossima stagione. Ancora nelle scorse ore dall'entourage del giocatore emergeva la volonta di proseguire l'avventura calcistica negli Usa. Di fronte a una proposta indecente dalla Cina però Giovinco potrebbe riflettere sul da farsi...