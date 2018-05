Giro d'Italia 2018: bis di Elia Viviani, sprint vincente a Eilat

Grande volata e bis di Elia Viviani al Giro d'Italia: lo sprinter della Quick-Step ha vinto la terza tappa, da Be'er Sheva a Eilat, lungo la costa del mar Rosso, tappa di 229 km conclusa dopo una cavalcata nel deserto per l'ultima delle tre frazioni previste in Israele.

L'atleta italiano sembrava tagliato fuori dalla vittoria, non era infatti riuscito ad agganciare il 'treno' dei suoi compagni di squadra, ma alla fine e' riuscito a rimontare la testa e in uno strenuo confronto con Bennet e nonostante fosse stretto verso le transenne alla destra del traguardo e' riuscito a passare davanti e vincere.

Cogliendo un successo importante per se' e per il ciclismo italiano: due sprint vincenti in due giorni consecutivi. Maglia rosa rimane l'australiano Ron Dennis (team Bmc). Il Giro ora approda in italia, con il trasferimento in Sicilia da dove martedi' partira' la quarta tappa, la Catania-Caltagirone di 198 km, con le prime salite.