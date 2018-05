Giro d'Italia 2018: Tom Dumoulin vince e 'resta' maglia rosa. "Sapevo che.."

Giro d'Italia 2018: Tom Dumoulin vince e 'resta' maglia rosa. "Sapevo di essere pronto, ma..."

TOM DUMOULIN commenta la vittoria nella prima tappa del Giro d'Italia 2018 che gli consegna la maglia rosa. "È accaduto esattamente tutto quello che volevo: la vittoria e ottenere un buon vantaggio sugli altri contendenti nella Generale. Sapevo di essere pronto per il Giro d'Italia ma non ero sicuro di vincere oggi. Il percorso è stato difficile ma assolutamente perfetto per me".

Tom Dumoulin ha vinto la prima tappa del 101esimo Giro d'Italia, una cronometro individuale di 9,7 chilometri con partenza ed arrivo a Gerusalemme. Coprendo la distanza in 12'02", il corridore olandese della Sunweb, ha preceduto di 2" l'australiano Rohan Dennis (Bmc), conquistando la prima maglia rosa del Giro2018. Terzo il campione europeo Victor Campenaerts (Lotto Fix All) (a 2'' pure lui ma classificato dietro per pochi centesimi).

Giro d'Italia 2018: Dumoulin maglia rosa. Indietro Froome (caduto in ricognizione) e Fabio Aru. Bene Pozzovivo

Tom Dumoulin si tiene dunque stretta la maglia rosa, lui che ha vinto l'edizione 2017 del Giro d'Italia e mostra di voler conquistare anche quest'anno la corsa rosa. Tra gli uomini di classifica: Chris Froome non brillantissimo: il 4 volte vincitore del Tour de France ha chiuso a 37° dal leader. Va detto era caduto in ricognizione: contusioni e abrasioni, soprattutto sulla parte destra del corpo. Nulla di grave, ma certo non il miglior viatico per iniziare il Giro d'Italia. Ancora più indietro Fabio Aru (47esimo a 50''). Positiva la crono del britannico Simon Yates, 7° con solo 20’’ di svantaggio. Bene Domenico Pozzovivo (10ecimo a 27°) poco avanti al francese Thibaut Pinot (a 33'', limita i danni e parte bene dopo il 4° posto finale dell'anno scorso). Quindi Davide Formolo (40'') ed Esteban Chaves (a 46’)’. Male Miguel Angel Lopez 61° a 56’’.

GIRO D'ITALIA 2018, LA SECONDA TAPPA

Domani la seconda frazione, la prima in linea, la Haifa-Tel Aviv di 167 chilometri lungo la costa mediterranea senza grandi difficoltà (un gpm di quarta categoria, a Zikron Ya’aqov, km 91) e attraverso un tratto di autostrada che porta in città. Il percorso per sprinter che si dovrebbero giocare la volata.

GIRO D'ITALIA 2018, CLASSIFICA PRIMA TAPPA

1 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) - 9,7 km in 12’02”, media 48,365 km/h2 - Rohan Dennis (BMC Racing Team) a 2"3 - Victor Campenaerts (Lotto Soudal) s.t.

GIRO D'ITALIA 2018 CLASSIFICA GENERALE

1 - Tom Dumoulin (Team Sunweb)2 - Rohan Dennis (BMC Racing Team) a 2"3 - Victor Campenaerts (Lotto Soudal) s.t.