Giro d'Italia: Bilbao vince 20/a tappa, Carapaz resta in rosa - Pello Bilbao ha vinto in uno sprint ristretto la ventesima tappa del Giro d'Italia, la frazione dolomitica da Feltre a Croce d'Aune-Monte Avena. Il corridore dell'Astana, già vincitore a L'Aquila in questa edizione, in fuga dal mattino, l'ha spuntata su Mikel Landa. Richard Carapaz, arrivato insieme a Vincenzo Nibali, mantiene la maglia rosa.

Giro d'Italia: tifoso fa cadere Lopez, colombiano lo prende a schiaffi - Un tifoso presente in strada sull'ultima salita della 20/a tappa del Giro d'Italia, con arrivo a Croce D'Aune-Monte Avena, ha fatto cadere il colombiano Miguel Angel Lopez. Il capitano dell'Astana dopo essersi rialzato gli si è avvicinato e lo ha preso a schiaffi, per poi ripartire con la bici del compagno di squadra Jan Hirt.