Giro di Polonia: muore il 22enne Bjorg Lambrecht

Tragedia al Giro di Polonia: Bjorg Lambrecht, 22enne belga della Lotto-Soudal, è morto dopo una gravissima caduta in avvio della terza tappa della corsa ciclistica iniziata sabato 3 agosto e che si chiuderà venerdì 9. Il talento belga, subito soccorso e rianimato sul posto, è stato portato in ospedale nella città di Rybnik, dove è deceduto in sala operatoria. L'ufficialità è arrivata dal team Lotto-Soudal, attraverso i social network.