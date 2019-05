Giro d'Italia 2019, Carapaz ha vinto la Tappa ed è la nuova Maglia Rosa

GIRO D'ITALIA 2019, CARAPAZ VINCE 14A TAPPA E CONQUISTA MAGLIA ROSA

L'ecuadoregno Richard Carapaz, team Movistar, vince la 14esima tappa del Giro d'Italia, la Saint Vincent-Courmayeur di 131 chilometri. Il sudamericano si impone nella tappa di montagna ai piedi del Monte Bianco col tempo totale di 4 ore 2'23 davanti al britannico Simon Philip Yates, team Mitchelton-Scott, +1'31, terzo posto per Vincenzo Nibali, +1''57. Con questa vittoria Carapaz è la nuova maglia rosa.

La classifica generale del Giro d'Italia dopo la 14esima tappa vede dunque Richard Carapaz in vetta col tempo totale di 58 ore 35'34, dietro di lui lo sloveno Primoz Roglic, +7'', a seguire Vincenzo Nibali, +1'47'' e il polacco Rafal Majka, +2'10''. Per Carapaz la vittoria sul traguardo di Courmayeur è la terza al Giro dopo Montevergine 2018 e la tappa di Frascati, la 4a di questa edizione. Carapaz è l'unico ecuadoriano ad aver vinto al Giro. Le sue 3 vittorie sono le stesse ottenute da due nazioni come il Messico e la Lituania.

Settimo podio di tappa al Giro per Simon Yates, oggi secondo. Il britannico vanta 3 vittorie e 4 secondi posti. Sedicesimo podio di tappa per Vincenzo Nibali: 7 vittorie, 2 secondi posti, 7 terzi posti. Tra il primo e l'ultimo podio di tappa di Nibali al Giro d'Italia sono passati 9 anni e 3 giorni. Il suo primo piazzamento fra i primi tre di tappa fu la sua vittoria ad Asolo il 22 maggio 2010.